Балчун забыл, что последние месяцы занимался музыкой – Омелян

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Четверг, 26 января 2017, 11:08

Министр инфраструктуры Владимир Омелян надеется, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны будут приняты правильные кадровые решения в отношении ПАО "Укрзализныця".

Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne, передает "Интерфакс-Украина".

"У меня был разговор с президентом на этих выходных. Сообщил о неудовлетворительном состоянии дел, о том, что сейчас идет речь не о реформе, а о желании определенных лиц сохранить коррупционное влияние на "Укрзализныцю" – сказал Омелян.

"Я надеюсь, что будет внеочередное заседание СНБО, и мы сможем выслушать все стороны. Будет принято правильное кадровое решение для вывода компании вперед и реформирования ее посредством реальных действий, а не лозунгов и презентаций", – отметил он.

Министр в очередной раз назвал главу правления "Укрзализныци" Войцеха Балчуна низкоквалифицированным специалистом.

"Он забыл, что последние годы не работал в компаниях, а занимался музыкой. Поэтому вопрос стоит не в том, кто кому Балчун, а в том, кто кому "Укрзализныця". Нужна ли нам действительно высокоэффективная государственная компания, работающая для народа, или компания, которая является источником обогащения для определенного круга лиц", – сказал Омелян.

Между тем, еще в апреле 2016 года, когда стало известно, что номинационный комитет отобрал Балчуна на пот главы "Укрзализныци", Омелян позитивно высказывался о нем, отмечает агентство.

"В железнодорожной сфере, по моему мнению, ключевым событием можно назвать отбор нового руководителя: считаю, это фантастический менеджер, он сделал огромные изменения в польских железных дорогах, был идеологом этих изменений. Я надеюсь, что его опыт в Украине будет не менее успешным", – говорил он тогда в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман поддержал главу "Укрзализныци" Балчуна в конфликте с министром инфраструктуры Омеляном.

"Распри оставляйте дома", – сказал он в ходе заседания Кабинета министров Украины 25 января 2017 года, призвав к конструктивной работе в сфере инфраструктуры и транспорта.

Омелян и Балчун обменялись критическими высказываниями относительно их действий на своих постах в ходе заседания правительства.

Министр инфраструктуры обвиняет руководство "Укрзализныци" в коррупционной деятельности.

Темы: Укрзализныця
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IP: 31.131.34.---ross26.01.2017 11:23
Капець Омеляну...
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