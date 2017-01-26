ГПУ обжалует домашний арест экс-беркутовца, который преследовал Автомайдан

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Четверг, 26 января 2017, 11:58

Генпрокуратура обжалует домашний арест бывшего бойца спецподразделения "Беркут", который подозревается в незаконном задержании 18 активистов "Автомайдана" во время Революции достоинства.

Об этом сообщил начальник Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк в эфире канала 112.

Горбатюк прокомментировал недавнее задержание одного из беркутовцев, который подозревается в избиении активистов "Автомайдана" во время Революции достоинства.

"Он год находился в розыске был задержан. И несмотря на это, суд не нашел оснований, чтобы избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей. А всего-навсего ночной домашний арест. Что опять-таки усложняет процесс расследования. Это решение суда абсолютно для меня непонятное и оно будет оспариваться ", - сообщил он.

Горбатюк утверждает, что такие проблемы возникают постоянно и это существенно влияет на ход и сроки расследования.

"Есть и нежелание судами рассматривать. У нас есть самоотводы. Как это было в отношении харьковского" Беркута ", где судьи Деснянского суда практически всем составом взяли самоотвод. Оно пошло на определение подсудности, в другой суд. Фактически за 8 месяцев до рассмотрения только приступили" , - сказал он.

Как известно, ГПУ сообщила о задержании 25 января. Мужчина находился в розыске по подозрению в превышении власти и незаконном задержании по предварительному сговору с другими работниками подразделения милиции особого назначения "Беркут" 18 активистов общественного движения "Автомайдан" в ночь с 22 на 23 января 2014 на улицах Щорса и Грушевского в Киеве.

Подозреваемому инкриминируется подделка рапорта и ложные обвинения активистов в тяжких преступлениях, на основании чего они были взяты под стражу и привлечены к уголовной ответственности за якобы хулиганские действия.

В декабре 2016-го ГПУ уже задерживала одного сотрудника "Беркута" по подозрению в преступлениях по этим же 18 активистов.

Украинская правда

Темы: Генпрокуратура Автомайдан
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