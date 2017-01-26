Мужчина устроивший пальбу на рынке в Одессе, застрелился – полиция

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Четверг, 26 января 2017, 11:56

Мужчина, который четыре раза выстрелил в пожилого одессита рядом с рынком "Киевский" в среду, во время преследования полицией застрелился.

Об этом сообщила "Укринформу" руководитель отдела коммуникаций полиции области Елена Войтенко.

"Злоумышленник, который во время словесной перепалки четыре раза выстрелил в пожилого мужчину возле рынка "Киевский" в Одессе, застрелился во время преследования его правоохранителями", – заявила Войтенко.

"Когда мужчина понял, что его окружили полицейские и убежать не удастся, он сделал смертельный выстрел из травматического пистолета. Никто из полицейских, принимавших участие в выполнении плана "Сирена", не пострадал", – отметила она.

Войтенко добавила, что личность злоумышленника и его мотивы устанавливаются. Второй участник конфликта возле рынка с ранением в шею госпитализирован, он находится в реанимационном отделении.

Тем временем следователи опрашивают свидетелей. Предварительно установлено, что мужчина на мопеде хотел заехать на территорию рынка "Киевский", за что получил замечание от прохожего.

В ответ он четыре раза выстрелил в человека и поехал в сторону улицы Академика Глушко. Однако вскоре был окружен полицейскими.

Расследование инцидента продолжается.

Темы: Одесса полиция криминал
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