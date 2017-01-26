Ужгородский вице-мэр заявляет, что деньги не брал и не сбегал
Заместитель городского главы Ужгорода Иштван Цап заявляет, что не вымогал деньги и находится в Украине.
Об этом он пишет в Facbeook 26 января после появления новости о том, что Цап мог сбежать в Венгрию или другую страну.
"Работаем с нашими житомирскими партнерами по целому ряду вопросов: установление в Ужгороде современных остановок, внедрение е-билета, приобретение многофункциональной уборочной техники", – заявил заместитель руководителя Ужгорода.
Цап пообещал рассказать всё желающим из правоохранительных органов.
"Никаких денег не брал", – заявил чиновник.
"В Киеве на нечищенном тротуаре (и там такие есть!) упал телефон – некоторое время связь осложнена из-за этого. Без сенсаций", – добавил он.
Как известно, 25 января генпрокурор Юрий Луценко заявил, что первого заместителя городского главы Ужгорода Иштвана Цапа уличили в вымогательстве 40 тысяч гривен у предпринимателя за разрешение приватизации земли.
Алена Рощенко, УП
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