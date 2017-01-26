За сутки в зоне АТО ранены 3 бойца – штаб

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Четверг, 26 января 2017, 12:59

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции трое военнослужащих получили ранения.

Об этом на брифинге в четверг сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военных не было, но трое бойцов получили ранения. По одному ранены в Троицком и Авдеевке в результате вражеских обстрелов и еще один – на луганском направлении", – сказал полковник.

Украинская правда

Темы: АТО
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