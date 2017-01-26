Заседание по делу грузина-атошника Церцвадзе перенесли

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Четверг, 26 января 2017, 13:53

Апелляционный суд Киева перенес заседание по делу Гии Церцвадзе, который воевал добровольцем в АТО, поскольку не получил материалов дела от суда первой инстанции.

Об этом "Украинской правде" сообщила адвокат Церцвадзе Ксения Проконова.

"Сегодня перенесли судебное заседание из-за того, что Соломенский суд, принимавший решение о временном аресте, не передал материалы в апелляционную инстанцию", - сообщила она.

"Вообще такая бюрократическая возможность есть. Обычно это делается для того, чтобы такие резонансные дела рассматривались дальше без журналистов. Я думаю, что в этом есть чья-то политическая воля", - прокомментировала Проконова.

По словам адвоката, заседание перенесли на 3 февраля.

Как известно, 17 января Соломенский райсуд Киева арестовал грузина Гию Церцвадзе, который воевал добровольцем на стороне сил антитеррористической операции.

Мужчину объявила в международный розыск Россия по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории Сочи.

Ранее в прокуратуре Киева сообщили, что в случае подтверждения участия Церцвадзе в боевых действиях на востоке Украины в составе добровольческих сил, России как стране-агрессору откажут в его выдаче.

Также против экстрадиции Церцвадзе высказались генпрокурор Юрий Луценко и его заместитель Евгений Енин.

Ирина Салий, УП

Темы: Росcия АТО
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IP: 91.203.63.---Zen i K26.01.2017 14:23
А чому не відбуваються суди над розшукуванимі слідкомом Росії Яценюком, Тягнибоком і ко які начебто воювали у Чечні? За якимись папірцями з Росії можна когось судити? Ви що, люди?
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