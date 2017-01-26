Задержанного адвоката крымских татар привезли в суд

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Четверг, 26 января 2017, 15:42

Задержанного в Крыму адвоката крымских татар Эмиля Курбединова доставили в Железнодорожный районный суд Симферополя для определения меры пресечения.

Об этом сообщает у себя в Twitter журналист Антон Наумлюк. Он также пишет, что на заседание суда по Курбединову не пустили прессу, в здании усилен режим безопаснти.

По решению председателя Железнодорожного суда без причины.

По словам Наумлюка, Курбединов признал вину частично. Силовики также провели обыски в квартире Курбединова и его офисе.

Это уже второй за два дня случай задержания адвоката крымских татар в Крыму. Так в среду был задержан Николай Полозов. ФСБ пытается перевезти его из статуса адвоката а в статус свидетеля, лишив таким образом замглавы Меджлиса Ильми Умерова ключевого адвоката.

Тем временем главные российские СМИ не говорят ни слова о задержании адвокатов, а пишут о "спецоперации по ликвидации ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир".

Эмиль Курбединов является защитником в нескольких резонансных делах, открытых российскими властями оккупированного Крыма против общественных активистов. Он защищает нескольких задержанных по делу "Хизб-ут-Тахрир", "делу 26 февраля", заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и журналиста Николая Семену.

Украинская правда

Темы: Крым крымские татары права человека Политзаключенные
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