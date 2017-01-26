Украина призвала Запад сильнее нажать на Россию для выполнения "Минска"

Министерство иностранных дел призвало международное сообщество усилить давление на РФ для выполнения ею Минских договоренностей, достигнутых в феврале 2015 года.

Об этом сообщила на брифинге спикер МИДа Марьяна Беца, передают "Українські новини".

"Призываем международных партнеров, в частности по "нормандской четверке" (Украина, Германия, Франция, Россия), усилить давление на Россию с требованием выполнить Минские договоренности... Прекращение огня на 1 день не означает обеспечение условий безопасности на территории Донбасса", - заявила она.

Беца подчеркнула, что ситуация на Донбассе остается напряженной, боевики незаконных вооруженных формирований продолжают систематически обстрел украинских войск, Россия продолжает поставку топлива и боеприпасов через участок украинско-российской границы, неподконтрольный Украине.

Она отметила, что Россия постоянно демонстрирует нежелание и неготовность содействовать в деэскалации конфликта в регионе.

Как сообщалось, в ночь с 25 на 26 января пророссийские террористы ОРЛО осуществили обстрелы из реактивных систем залпового огня "Град" в районе Новозвановки Луганской области. И это при том, что, согласно Минским договоренностям, РСЗО "Град" должны быть отведены минимум на 70 км от линии разграничения.