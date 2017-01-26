Судью, который ведет дело Штепы, подозревают в терроризме

На заседании в Червонозаводского райсуде Харькова по делу в отношении экс-мэра Славянска Нели Штепы гособвинения заявило отвод председательствующему судье Виктору Ежову.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, передает "Интерфакс-Украина".

" Это связано с тем, что гособвинению стало известно об уголовном производстве в отношении Ежова по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или организации – ред.), зарегистрированному по материалам СБУ. После получения информации о начатом расследовании, судья Ежов заявил самоотвод", - сообщили в пресс-службе.

В суде объявлен перерыв. Ежов пошел писать заявление о самоотводе.

Как известно 7 декабря Червонозаводский райсуд Харькова продлил арест экс-мэра Славянска Нели Штепы до 3 февраля 2017 года.

Штепа была арестована 13 июля 2014.

Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекших гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.