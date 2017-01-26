МИД напомнил России и миру об украинцах, узниках Кремля

219 просмотров
0
Четверг, 26 января 2017, 17:09

МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным отказом РФ передать в Украину незаконно осужденных Олега Сенцова и Александра Кольченко, освободить журналиста Николая Семену и допустить к Станиславу Клыху независимых медиков.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

Она подчеркнула, что Сенцов и Кольченко никогда не обращались в российские органы для оформления российского гражданства и российских документов.

"Министерство иностранных дел в очередной раз требует от российской стороны прекратить незаконные действия по принудительному признанию Олега Сенцова и Александра Кольченко российскими гражданами, а также обеспечить их безусловное освобождение и возвращение в Украину, как и других пленников Кремля", - заявила Беца.

Она также напомнила о тяжелом состоянии еще одного заключенного в РФ украинца Станислава Клыха.

"Требуем от российской стороны немедленно дать разрешение для независимого медицинского обследования С.Клыха. Обращаемся к иностранным партнерам по усилению давления на РФ с целью предоставления необходимой помощи назконно заключенного гражданина Украины", - сказала Беца.

Говоря о деле крымского журналиста Николая Семены. Беца подчеркнула, что его преследуют по политическим мотивам. "Мы категорически осуждаем незаконные действия оккупантами и призываем международных партнеров повлиять на РФ с требованием прекратить преследование Семены и других украинских граждан - политических заложников Кремля", - сказала Беца.

Всего, по данным МИД, в России незаконно удерживают 17 украинских граждан.

Украинская правда

Темы: Политзаключенные Сенцов Крым
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Задержанного адвоката крымских татар привезли в суд 26 января 2017, 15:42
ФСБ в Крыму задержала адвоката крымских татар Полозова 25 января 2017, 12:27
Активиста Балуху в Крыму не хотят переводить в больницу 20 января 2017, 07:41
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Ляшко назвал депутата, чей помощник был задержан Генпрокуратурой
СБУ пока не видит общего в делах Геращенко и Шеремета
В Украине существенно подорожает вода
Против участников "блокады" железной дороги на Луганщине открыли дело
Все новости
История

Всеволод Балицкий и Голодомор 1932-1933 годов

Музей Луганска

Музей Луганска: про культуру, активизм, литературу и сам город Луганск