МИД напомнил России и миру об украинцах, узниках Кремля

МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным отказом РФ передать в Украину незаконно осужденных Олега Сенцова и Александра Кольченко, освободить журналиста Николая Семену и допустить к Станиславу Клыху независимых медиков.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

Она подчеркнула, что Сенцов и Кольченко никогда не обращались в российские органы для оформления российского гражданства и российских документов.

"Министерство иностранных дел в очередной раз требует от российской стороны прекратить незаконные действия по принудительному признанию Олега Сенцова и Александра Кольченко российскими гражданами, а также обеспечить их безусловное освобождение и возвращение в Украину, как и других пленников Кремля", - заявила Беца.

Она также напомнила о тяжелом состоянии еще одного заключенного в РФ украинца Станислава Клыха.

"Требуем от российской стороны немедленно дать разрешение для независимого медицинского обследования С.Клыха. Обращаемся к иностранным партнерам по усилению давления на РФ с целью предоставления необходимой помощи назконно заключенного гражданина Украины", - сказала Беца.

Говоря о деле крымского журналиста Николая Семены. Беца подчеркнула, что его преследуют по политическим мотивам. "Мы категорически осуждаем незаконные действия оккупантами и призываем международных партнеров повлиять на РФ с требованием прекратить преследование Семены и других украинских граждан - политических заложников Кремля", - сказала Беца.

Всего, по данным МИД, в России незаконно удерживают 17 украинских граждан.

Украинская правда