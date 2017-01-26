С боевиками обсудили проблему воды на Донбассе

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Четверг, 26 января 2017, 17:15

Трехсторонняя контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе обсудила условия бесперебойной работы Донецкой фильтровальной станции.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам обсуждение состоялось в рамках "видеоконференции".

"Основное внимание было уделено бесперебойной работе Донецкой фильтровальной станции. Из-за обстрелов ряд населенных пунктов могут остаться без воды, что может привести к гуманитарной катастрофе", - написала она.

Как известно, вблизи фильтровальной станции время от времени происходят боевые столкновения.

В декабре первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг посетил Донецкую фильтровальную станцию и призвал стороны отвести вооружения вблизи этого объекта.

Станция находится между Ясиноватой и Авдеевки на неподконтрольной Киеву территории.

Украинская правда

Темы: Донбасс АТО Минские соглашения
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Комментарии — 2
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IP: 87.244.145.---Vania Tramp26.01.2017 17:43
Не плохо...Тут мы воюем, тут вы убиваете наших солдат, а там мы не стреляем, а там мы торгуем с вами....От это такая война. И как весь мир на эту хрень должен смотреть? Где такой дибилизм еще возможен?
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IP: 157.158.16.---Bratiichuk26.01.2017 17:29
Основна увага була приділена безперебійній роботі Донецької фільтрувальної станції
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А ось цікаво чи приділялась увага безперебійній оплаті тієї води, яку поставляє Донецька фільтрувальна станція? Думаю що ні. Фінансування терористів продовжено.
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