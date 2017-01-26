Адвоката крымских татар оккупанты посадили на 10 суток

Адвоката крымских татар Эмиля Курбединова, которого оккупационная власть подозревает в экстремизме, арестовали на 10 суток.

Об этом сообщил в микроблоге в Twitter журналист Антон Наумлюк.

"Адвокат Эмиль Курбединов признан виновным по 20.3 КоАП. Наказание: арест на 10 суток", - написал он.

Перед этим во время заседания, по словам Наумлюка, Курбединов признал вину частично.

"Говорит, что размещал (материалы в социальных сетях), но пропагандой не занимался", - прокомментировал Наумлюк ходе судебного заседания.

Ранее он сообщил, что на заседание суда по Курбединову не пустили прессу, в здании усилен режим безопасности. А в квартире и офисе Курбединова провели обыски.

Как известно, в четверг около 8:00 утра стало известно, что в Бахчисарае силовики задержали адвоката крымских татар Эмиля Курбединова.

Это уже второй за два дня случай задержания адвоката крымских татар в Крыму. Так, в среду задержали Николая Полозова. ФСБ пытается перевезти его из статуса адвоката в статус свидетеля, лишив таким образом заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова ключевого адвоката.

Между тем ведущие российские СМИ не говорят ни слова о задержании адвокатов, а пишут о "спецоперации по ликвидации очага террористической организации" Хизб ут-Тахрир ".

Эмиль Курбединов является защитником в нескольких резонансных делах, открытых российскими властями оккупированного Крыма против общественных активистов. Он защищает нескольких задержанных по делу "Хизб-ут-Тахрир", "делу 26 февраля", заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и журналиста Николая Семену.

Украинская правда