Адвоката крымских татар оккупанты посадили на 10 суток

210 просмотров
0
Четверг, 26 января 2017, 17:28

Адвоката крымских татар Эмиля Курбединова, которого оккупационная власть подозревает в экстремизме, арестовали на 10 суток.

Об этом сообщил в микроблоге в Twitter журналист Антон Наумлюк.

"Адвокат Эмиль Курбединов признан виновным по 20.3 КоАП. Наказание: арест на 10 суток", - написал он.

Перед этим во время заседания, по словам Наумлюка, Курбединов признал вину частично.

"Говорит, что размещал (материалы в социальных сетях), но пропагандой не занимался", - прокомментировал Наумлюк ходе судебного заседания.

Ранее он сообщил, что на заседание суда по Курбединову не пустили прессу, в здании усилен режим безопасности. А в квартире и офисе Курбединова провели обыски.

Как известно, в четверг около 8:00 утра стало известно, что в Бахчисарае силовики задержали адвоката крымских татар Эмиля Курбединова.

Это уже второй за два дня случай задержания адвоката крымских татар в Крыму. Так, в среду задержали Николая Полозова. ФСБ пытается перевезти его из статуса адвоката в статус свидетеля, лишив таким образом заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова ключевого адвоката.

Между тем ведущие российские СМИ не говорят ни слова о задержании адвокатов, а пишут о "спецоперации по ликвидации очага террористической организации" Хизб ут-Тахрир ".

Эмиль Курбединов является защитником в нескольких резонансных делах, открытых российскими властями оккупированного Крыма против общественных активистов. Он защищает нескольких задержанных по делу "Хизб-ут-Тахрир", "делу 26 февраля", заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и журналиста Николая Семену.

Украинская правда

Темы: Крым крымские татары Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
МИД возмутили попытки РФ лишить крымских татар адвокатов 26 января 2017, 17:25
МИД напомнил России и миру об украинцах, узниках Кремля 26 января 2017, 17:09
Задержанного адвоката крымских татар привезли в суд 26 января 2017, 15:42
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Ляшко назвал депутата, чей помощник был задержан Генпрокуратурой
СБУ пока не видит общего в делах Геращенко и Шеремета
В Украине существенно подорожает вода
Против участников "блокады" железной дороги на Луганщине открыли дело
Все новости
Фото

"Белый ангел": фотограф снял жизни вблизи ЧАЭС и получил награду во Франции

Юрий Андрухович

Оказывается, я всю жизнь пишу одну и ту же книгу