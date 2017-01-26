День в АТО: Боевики применяют "Грады". Один военный погиб

Пророссийские боевики продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины из тяжелого вооружения. В четверг один украинский военный погиб.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"На Мариупольском направлении из минометов различных калибров они (боевики) вели огонь по Лебединскому, Красногоровке, Талаковке, Широкино и Водяному. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Широкино, Новогригорьевке и Павлополю. По Широкино огонь вел также танк. По Новотроицкому - снайпер" , - говорится в сообщении.

На Луганском направлении по Новозвановке пророссийские войска применили РСЗО БМ-21 "Град", выпустив в сторону украинских позиций 20 снарядов. Водяное и Попасную обстреляли из 82-миллиметровых минометов.

"На Донецком направлении использовали 82-миллиметровые минометы, обстреливая наши позиции в районе Авдеевки. Из гранатометов различных систем - Новозвановку и опять же Авдеевку. По состоянию на 18.00 состоялся 31 обстрел", - сообщили в штабе АТО.

Украинская правда