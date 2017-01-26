Грицак намекнул, что депутаты пиарятся с помощью "блокады" железной дороги

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Четверг, 26 января 2017, 21:58

Глава СБУ Василий Грицак негативно расценивает действия народных депутатов, заблокировавших часть железной дороги в Луганской области, и призывает их действовать законными методами.

Об этом он сказал журналистам в четверг в Киеве.

"Что касается депутатов, которые сейчас находятся на линии столкновения. Есть такая статья – "блокирование транспортных коммуникаций". Насколько мне известно…, мне подсказали, что открыто уголовное производство. (…) Я не хочу обидеть названных вами депутатов, но как только кто-то начинает забывать какие-то имена – депутаты начинают показывать какую-то активность", - прокомментировал Грицак ситуацию с блокированием железной дороги в Луганской области.

Он также подчеркнул, что народные депутаты должны действовать в установленном законом порядке, а если имеют желание воевать – могут отправиться в зону АТО.

"Я не знаю, что должны делать депутаты с непонятно какими "стволами", как мне сказали, на спине, на линии столкновения. Если они хотят повоевать, пусть идут в боевые подразделения. Если я хочу поехать в АТО – я беру свой автомат и еду в АТО, провожу какие-то ревизии, какие-то проверки … но, как по мне, это не то, чем должны заниматься народные депутаты Украины. Если хотят проверять – они должны это делать в установленном законом порядке, направлять депутатские обращения, запросы", - сказал Грицак.

Как известно, 25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу "Луганск-Лисичанск-Попасная" на участке Горское-Золотое, а также станцию "Светланово" для пресечения торговли с незаконными вооруженными формированиями.

Блокпост блокады получил название "Редут Богдана". Находящийся на месте события народный депутат фракции "Самопомич" Семен Семенченко заявил, что "рядовые сотрудники МВД, пограничники, сотрудники СБУ поддержали действия ветеранов".

26 января прокуратура открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области на линии разграничения по ч.1 ст.279 Уголовного кодекса Украины (блокирование транспортных коммуникаций).

Спикер прокуратуры Луганской области Анна Зыкова рассказала, что на 41-м км перегона находятся около 55 человек в камуфляже, среди которых народные депутаты Семенченко, Тараса Пастух и Владимир Парасюк.

Они разместили на железнодорожном пути 3 деревянных "ежа" и заблокировали грузы, которые перемещались на неподконтрольную украинской власти территорию Луганской области.

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз написал в Фейсбуке, что протестующие заблокировали в Луганской области предназначенные для транспортировки угля пустые вагоны, эта акция угрожает энергетической безопасности всей страны: "Акция отдельных народных депутатов Украины и бывших бойцов добровольческих батальонов "Донбасс" и "Айдар" несет угрозу энергетической безопасности страны. Протестующими заблокированы пустые вагоны, предназначенные для транспортировки угля на подконтрольную Украине территорию. Если снабжение топлива не будет восстановлено, без энергоносителей останутся теплоэлектростанции Центральной и Западной Украины".

Интерфакс-Украина

Темы: СБУ Укрзализныця Луганская область
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IP: 82.145.222.---Михаил Михаил26.01.2017 23:00
Если Грицак не показывает активность, то хорошо,что хоть кто-то показывает активность...
А почему Грицаки и Матиосы с Луценками не активничают - знают по моему уже все!
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IP: 50.70.246.---Potting Soil26.01.2017 22:52
Піаряться? Тобто, бізнес там не йде, чи що він має на увазі?
Чого він не розкаже, хто саме там веде той бізнес? Кого він кришує, п*адлюка?
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