Главная военная прокуратура вызвала на допросы экс-министра Клименко

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Пятница, 27 января 2017, 00:31

Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры вызвала на допросы экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

Об этом говорится в повестках, которые обнародованы на официальном сайте ведомства.

Экс-министра в качестве подозреваемого вызывают на допрос во второй следственный отдел Главной военной прокуратуры на 10 часов 30 января для ряда следственных и процессуальных действий в уголовном производстве.

Также Клименка вызывают на допрос 3 февраля в 10:00 для проведения следственных действий.

Как сообщалось, Главная военная прокуратура проводит расследование в уголовном производстве в отношении Клименка, по подозрению в участии в организованной преступной организации, совершении в ее составе особо тяжкого преступления против госсобственности, преступлений средней и небольшой тяжести в сфере хозяйственной и служебной деятельности, причинившее тяжкие последствия в виде материального ущерба государству в размере 3,1 млрд грн, то есть в особо крупных размерах.

По данным СБУ, Клименко живет в Москве, где купил элитное жилье.

Темы: Клименко Генпрокуратура
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