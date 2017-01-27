Благодаря Трампу Часы Судного дня перевели на 30 секунд вперед

3256 просмотров
0
Пятница, 27 января 2017, 06:49

Американские ученые передвинули стрелки так называемых Часов Судного дня на 30 секунд вперед.

Об этом они сообщили в четверг, 26 января, на презентации доклада американского журнала Bulletin of Atomic Scientists, пишет DW.com.

По их мнению, мир в настоящее время находится в двух с половиной минутах от полуночи, которая символизирует глобальную катастрофу.

Поводом послужили недавние заявления нового президента США Дональда Трампа, призвавшего наращивать ядерный потенциал своей страны. По мнению ученых, последние действия Трампа сделали и без того плохую ситуацию с безопасностью в мире еще хуже. Кроме того, как говорится в докладе, опасность ядерной катастрофы создают также Россия и Северная Корея.

Таким образом, сейчас мир куда ближе к глобальной катастрофе, чем во времена холодной войны в 1984 году, когда стрелки часов находились в трех минутах от полуночи. На такой же отметке они были остановлены год назад. А еще более опасная ситуация была зафиксирована лишь в 1953 году, когда США и СССР разрабатывали водородную бомбу. Тогда часы находились всего в двух минутах от полуночи.

Темы: Трамп Северная Корея Росcия ядерное оружие
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Главный советник Трампа рекомендовал СМИ "заткнуться" 27 января 2017, 06:39
Мэй призвала Трампа действовать по примеру Рейгана в отношении России 27 января 2017, 03:20
FT напечатала призыв к Трампу вспомнить о Семене на встрече с Путиным 27 января 2017, 02:02
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
АТО: Оккупанты применили "Град", погибли два бойца ВСУ
Схемы: Делегация Украины в ТКГ летает в Минск частными самолетами
РосСМИ: Бывшие депутаты Госдумы дают показания против Януковича
Стало известно имя судьи и его посредника, которых поймали на взятке
Все новости
Интервью

Технологии и теология – российский философ Кети Чухров о трендах в мире и искусстве

Фото

10 самых дорогих художниц нашего времени