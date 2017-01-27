Из офиса крымских адвокатов Курбединова и Семедляева изъяли технику

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Пятница, 27 января 2017, 08:06

После обыска из офиса адвокатов Эмиля Курбединова и Эдема Семедляева изъята вся цифровая техника.

Об этом сообщает Центр информации о правах человека.

Кроме этого, российские силовики провели обыск в квартире Курбединова, при этом 40 минут адвоката задержанного не пускали.

Сообщается, что решение суда о проведении обыска у них нет. Только постановление следователя о проведении осмотра жилых помещений.

После того как к дому, где живет Курбединов стали приходить неравнодушные мусульмане, полиция подогнала автозак с ОМОНом.

У суда тоже собралось около 30 мусульман, но на заседание никого не впускали.

Курбединова обвиняют в нарушении статьи 20.2 КоАП РФ за фото 4-летней давности по теме "Хизб ут-Тахрир" в одной из социальных сетей.

Адвоката арестовали на 10 суток.

Курбединов является адвокатом в нескольких резонансных делах, которые российские власти возбудили в Крыму против общественных активистов. В частности, он является защитником нескольких задержанных по делу "Хизб ут-Тахрир", "делу 26 февраля", адвокатом заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и журналиста Николая Семены.

25 января в Симферополе сотрудники ФСБ задерживали для принудительного допроса адвоката Николая Полозова, который защищает в суде интересы заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

Темы: Крым крымские татары права человека
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