Во Львове вывезли мусор с почти половины площадок – чиновник

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Пятница, 27 января 2017, 10:22

На утро 27 января во Львове убрали от мусора почти половину всех площадок.

Об этом на заседании координационного совета проинформировал директор департамента ЖКХ облгосадминистрации Назарий Романчук, сообщает корреспондент "Укринформа".

"На утро 27 января в областном центре вывезен мусор из 184 контейнерных площадок ТБО, что составляет 47,6% от всего количества", – отметил Романчук.

По словам чиновника, работа по вывозу твердых бытовых отходов будет продолжаться до полного очищения Львова от мусора.

"Все переполненные контейнерные площадки Львова планируем очистить до воскресенья", – сказал Романчук.

Он сообщил, что городской власти уже переданы подписанные договоры с органами местного самоуправления, на полигоны которых осуществляется вывоз ТБО из областного центра.

27 января во Львове ожидают с рабочей поездкой главу правительства Владимира Гройсмана, который по поручению президента должен помочь городу в решении проблемы с мусором.

Ранее городской глава Львова Андрей Садовый заявлял, что мусор из Львова могут начать вывозить на утилизацию за границу, в частности в Польшу, так как Львов исчерпал свои возможности хранения мусора, а другие города Украины его не принимают.

Из-за проблемы с мусором жители Львова перекрывали улицы.

Темы: Львов экология
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Комментарии — 2
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IP: 88.135.216.---Satellite198427.01.2017 11:38
Комент ви видалили, але того, що було написано, не бачить хіба сліпий. У попереднього президента була сильніша команда, але й він добігався. Будьте обережні.
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IP: 88.135.216.---Satellite198427.01.2017 11:23
Самі створили проблему, самі зібралися «потурбуватись» про мешканців гарного міста, задно не забули розповісти який же безгосподарник майбутній опонен на президентських виборах(без жлдних аргументів), і за ДОРУЧЕННЯМ ПРЕЗИДЕНТА. САМ В. ГРОЙСМАН ПРИЇХАВ
допомогти. І зробив порядок за 3 дні. По театрах з гастролями йому їздити треба.
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