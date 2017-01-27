Боевики ночью обстреляли Авдеевку, разрушены 6 домов

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Пятница, 27 января 2017, 10:51

Прифронтовая Авдеевка ночью подверглась обстрелу. На данный момент зафиксировано повреждения шести домов.

Об этом сообщает Национальная полиция Донецкой области.

Согласно сообщению, около полуночи прифронтовая Авдеевка подверглась обстрелу со стороны боевиков.

 
Фото Нацполиции
 
Фото Нацполиции

Под огонь террористов попали улицы Лермонтова, Колосова и Тургенева, которые находятся на окраине города. В настоящее время зафиксировано повреждение шести домов, в которых повреждены окна, фасады, крыши и заборы. К счастью, мирные жители не пострадали.

Данные события квалифицированы по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда

Темы: Донбасс
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IP: 91.225.121.---DND27.01.2017 11:42
Головне Президенту і його шавкам допомагати окупанту, дати воду, електрику, купити вугілля завезти радіостанції для бійців терористів, а життя хохлів кріпаків не цікавить владу плутократів вони тут жити не збираються. і осколки носять в собі не діти Порошенка, Турчинова, Пашинського, і інших б/у агентів КДБ. Вже політичні оракули проблачені як отой з синього зошита ригів, почали вереск щодо недопустимості блокади окупантів!
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