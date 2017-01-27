ОБСЕ: Обе стороны нарушают Минские соглашения под Станицей Луганской

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Пятница, 27 января 2017, 11:07

Обе стороны нарушают Минские договоренности и решение о разведении сил и средств возле Станицы Луганской.

Об этом заявил заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, отчитываясь за 10 дней мониторинга по всей линии разграничения, 27 января на брифинге, который транслировал Кризисный медиа-центр.

Хуг продемонстрировал видеозапись камеры СММ ОБСЕ, которая зафиксировала огонь с обеих сторон, "ночью во вторник".



(В то же время на видео, распространенном через Youtube, указано, что огонь зафиксирован 22 января (воскресенье) ред.)

"5% от общего числа нарушений режима прекращения огня, зарегистрированных на Донбассе прошлой неделе, произошло на станичнолуганском направлении", – отметил представитель СММ ОБСЕ.

Остальные нарушения, по данным ОБСЕ, приходится на другие горячие точки.

"45% – в районе треугольника Авидеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт, 20% в районах к югу, юго-востоку и востоку от Светлодарска, 15% в районах к востоку и северо-востоку от Мариуполя и 5% в западных районах Луганской области", – сказал Хуг.

Как известно, 21 сентября 2016 года в Минске было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств на трех участках частично оккупированного востока Украины – в Петровском (Донецкая область), Станице Луганской и Золотом (Луганская область). Этому должны предшествовать не менее 7 дней без обстрелов.

В Золотом и Петровском разведение было успешным, в то же время регулярными обстрелами боевики демонстрируют, что не собираются отводить вооружение возле Станицы Луганской.

Украинский представитель Совместного центра по контролю и координации прекращения огня генерал-майор Борис Кременецкий объяснял, что боевики ОРЛО срывают отвод сил и средств у Станицы Луганской, потому что не хотят оставлять стратегические позиции, выгодные для обстрелов.

Валентина Романенко, УП

Темы: Луганская область АТО Минские соглашения
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