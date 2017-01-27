САП угрожает наказаниям за "спойлер" о задержании судьи

4354 просмотра
0
Пятница, 27 января 2017, 14:06

Специализированная антикоррупционная прокуратура считает недопустимым преждевременное информирование о следственных действиях и предупреждает о наказании за это.

Об этом САП заявляет в Facebook, комментируя информацию о задержании судьи Соломенского райсуда Киева Сергея Зинченко.

САП отмечает, что судью Соломенского райсуда и его соучастника задержали по ч.4 ст. 190; ч.2 ст. 15; ч.4 ст. 27; ч.3 ст. 369 УК ("завладение чужим имуществом посредством обмана в особо крупном размере, совершенном по предварительному сговору группой лиц, и подстрекательство к предложению и предоставлению неправомерной выгоды служебному лицу, по предварительному сговору группой лиц, за совершение в интересах третьего лица действий с использованием предоставленной ему власти").

Преступление раскрыли благодаря координации действий САП, НАБУ, Генпрокуратуры и Нацполиции.

"Желание определенных коллег-правоохранителей быстрее проинформировать общественность о задержании без согласия прокурора- процессуального руководителя и получить благоприятные отзывы и имиджевый плюс к своей работе негативно влияет на ход следствия. Таким образом ставится под угрозу справедливое наказание за преступление", – заявляет антикоррупционная прокуратура.

"Для антикоррупционных прокуроров важны не лайки в Facebook, а соблюдение законности и неотвратимость наказания для преступников, что достигается тяжелой и кропотливой работой. Для нас критерием успеха в защите закона и главной задачей в деле является результат – справедливый приговор суда за коррупционные преступления", – отмечает САП.

Ведомство предостерегает руководителей правоохранительных органов от сообщений, в том числе в социальных сетях, "о проведении следственных действий еще од их завершения без согласия прокурора, который процессуально руководит следствием согласно положениям Конституции Украины и фактически несет все бремя доказывания в деле".

"Привлечение оперативных подразделений к следственным действиям не дает право руководству этих органов давать информацию о следственных действиях без согласия прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры", – возмущается САП.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура в случае выявления фактов утечек информации без согласия прокуроров – процессуальных руководителей будет предпринимать все предусмотренные законом меры для привлечения виновных к ответственности, в том числе и уголовной, за незаконное разглашение сведений досудебного расследования", – предупреждает ведомство.

Как известно, вечером 26 января министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил в Facebook о задержании судьи Соломенского райсуда Киева за взятку в 22 тысячи долларов за снятие ареста с имущества, которое было в залоге.

Также о задержании судьи и посредника сообщили в Facebook Национальное антикоррупционное бюро и генпрокурор Юрий Луценко.

Источники в адвокатских кругах сообщили "Украинской правде", что задержали судью Сергей Зинченко и директора адвокатского бюро ПМ и Компания Виталия Холоденко.

Алена Рощенко, УП

Темы: Антикоррупционная прокуратура суд взятка Луценко Генпрокуратура
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
ГПУ озвучила зарплаты Холодницкого и Луценко 24 января 2017, 14:32
Дело судьи-взяточника из Днепра готовятся передать в суд — САП 16 января 2017, 22:58
САП анонсировала процесс заочного осуждения судьи Чауса 12 января 2017, 15:20
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Супрун пожаловалась на давление и рассказала о визите полиции
В США сообщают детали возможного указа Трампа о санкциях против РФ
В штабе АТО уточнили, где за минувшие сутки погибли два бойца
Луценко: С марта на экранах страны – суд над Януковичем
Все новости
История

Всеволод Балицкий и Голодомор 1932-1933 годов

Заявление редакции

В оккупированном Крыму заблокировали доступ к "Исторической правде"