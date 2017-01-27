Геращенко об освобождении заложников: важна полная координация с СБУ
Все ведомства и структуры, вовлеченные в процесс освобождения заложников, осознают необходимость полной координацией своих усилий со Службой безопасности.
Это подчеркнула первый вице-спикер парламента представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Ирина Геращенко в своем Facebook в пятницу.
Она отмечает, что в рамках видеоконференции гуманитарной подгруппы 26 января обсуждалась одна тема – освобождение заложников.
"Украинская сторона провела масштабную поисковую работу по анализу тех корректных списков, которые используют все стороны в рамках Минской группы. Делаем все возможное, чтобы разблокировать процесс освобождения заложников", – заверила Геращенко.
Также в четверг состоялась встреча семей заложников с представителями всех ведомств и силовых структур, входящих в межведомственного центра СБУ по поиску пропавших без вести и освобождению заложников.
"Все структуры осознают необходимость полной координацией своих усилий по СБУ, для активизации поиска пропавших и социальной помощи семьям пропавших и заложников", – отмечает Геращенко.
Как известно, украинская сторона настаивает на немедленном разблокировании освобождения заложников, указывая на реалистичные компромиссы, предложенные еще несколько месяцев назад.
Россия в свою очередь блокирует процесс обмена заложников.
Геращенко отмечала, что пророссийские боевики настаивают на немедленной амнистии как предпосылке освобождения и передачи им около 700 человек в обмен на около 50.
Украинская правда
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