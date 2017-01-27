Зубко обещает, что госпитальные округа не приведут к закрытию медучреждений

Вице-премьер Геннадий Зубко обещает, что создание госпитальных округов в Украине не приведет к закрытию существующих медучреждений.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Ни одно медицинское учреждение в условиях реформирования не будет закрыто", - сказал Зубко.

Вице-премьер отметил, что увеличение финансирования первичной медицины на 40% от общего финансирования медучреждений даст возможность изменить концептуальный подход к организации здравоохранения.

"Это шаг к диагностике и предупреждению болезней, а не к оперативному вмешательству", - пояснил он.

При этом Зубко подчеркнул, что в процессе реформирования "есть определенное противостояние со стороны глав райсоветов и райгосадминстраций, которые также не понимают суть реформы".

"Думаю, в течение двух-трех недель, когда мы увидим первые утвержденные госпитальные округа, все вопросы будут сняты", - считает вице-премьер-министр.

Напомним, всего планируется создать госпитальные округа в 12 регионах Украины. По пять - в Днепропетровской, Запорожской, Одесской областях, по четыре - в Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Житомирской и Черкасской и по три - в Ровенской, Хмельницкой и Винницкой. В столице создадут один округ. Проекты остальных областей - на доработке.

Как сообщалось, в Киевской области министерство планирует создать 4 госпитальных округа с центрами в Белой Церкви, Боярке, Вышгороде и Броварах.

В Минздраве объяснили, для чего создаются госпитальные округа и как они будут работать.

Минздрав до 1 февраля 2017 года должен разработать и направить в Кабмин проект нормативно-правового акта об утверждении перечня и состава госпитальных округов.