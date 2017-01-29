Участники "блокады" Донбасса грозятся уничтожить магистрали в случае разгона

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Воскресенье, 29 января 2017, 16:33

Участники "блокады" железной дороги в Луганской области заявляют о возможном перемещении спецподразделений для силового разгона акции.

"Информация волонтеров о перемещении спецподразделений в сторону редута Богдана для силового разгона Ветеранов Войны за Независимость предварительно подтверждена", - сообщает в Facebook "Штаб блокады торговли с оккупантами".

"Штаб блокады торговли с оккупантами заявляет, что в случае сценария силового разгона протестующих, он будет вынужден перейти к партизанским методам борьбы против российской оккупации и физическому уничтожению магистралей, по которым идет финансирование терроризма и торговли на крови", - говорится в заявлении.

Вместе с тем, один из организаторов блокады Анатолий Винорогодский заявил "Громадському радіо": "Если силовики получили команду физической расправы с мирными протестующими, штаб будет вынужден перейти к более радикальным методам ведения блокады".

"Меры будут адекватные. Мы вышли на стадию, когда нашей родине необходима защита. Мы предупреждаем, что те люди, которые находятся здесь - это не все силы, которые находятся в Луганской и Донецкой областях, поэтому обычная зачистка одного блокпоста будет сигналом для начала боевых действий. Мы развернем партизанское движение на территории оккупированных и неоккупированных частей Украины", - сказал он.

Кроме того, народный депутат Владимир Парасюк, который участвует в блокаде, в эфире канала "112 Украина" заявил, что попытка разгона акции будет самой фатальной ошибкой силовиков.

"Пусть попробуют, но это будет их самой фатальной ошибкой, которую они совершат по отношению к этой ситуации. Я бы не советовал руководителям силового блока такие вещи делать, потому что здесь стоят подготовленные ребята, которые смогут себя защитить", - подчеркнул Парасюк.

Он также выразил убеждение, что "блокаду поддержит вся Украина, потому что всем надоела война".

"Мы будем стоять здесь до конца. Сейчас мобилизируемся, будем перекрывать другие железнодорожные ветки. И не только железнодорожные ветки, а также и автомобильную контрабанду, которая идет фурами", - сказал депутат.

Он также предположил, что в понедельник-вторник может быть заблокирован еще один контрольно-пропускной пункт.

Как сообщалось, железная дорога в Луганской области была заблокирована 25 января в знак протеста против торговли с оккупантами.

Полиция возбудила дело из-за блокирования железной дороги между станциями Светланово и Шипилово в Луганской области людьми в камуфляжной одежде, среди которых народные депутаты, по ч.1 ст. 279 Уголовного кодекса.

Это статья о блокировании транспортных коммуникаций, которое нарушает работу транспорта, создает опасность для жизни людей или приводит к другим тяжелым последствиям. Такие действия наказываются штрафом до 50 необлагаемых минимумов или исправительными работами до 2 лет, или арестом до 6 месяцев, или ограничением свободы до 3 лет.

Украинская правда

Темы: Луганская область железная дорога
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Комментарии — 8
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IP: 176.100.177.---boreas29.01.2017 19:42
Обыкновенный пиар и самоволие. Разгонять не требуется, Генеральная прокуратура должна завести уголовное дело по факту военного мятежа. Статья тяжёлая, тянет на пожизненное организаторам.
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IP: 46.81.136.---Marina Kranich29.01.2017 19:25
Той, хто бере слово БЛОКАДА в лапки, - сам перший зрадник. Там стоять ПАТРІОТИ, а не "патріоти".
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IP: 93.74.43.---Spirito29.01.2017 19:07
Нормандсько-мінський формат сконструйований т.з. цивілізованим світом так,
щоб не вирішити питання війни РФ проти України.
"Ихтамнет" + "ефективний контроль" з боку РФ = право ЗСУ виходити
на 409км неконтрольованого кордону з РФ із запрошенням іноземних
фахівців для інвентаризації діяльності "ефективного контролю", щоб
реалізувати право буття України як суверенної незалежної держави
дане їй у Будапештському меморандумі світовими лідерами планетарних світів (корупціонерами, які свідчить сьогодення,які торгують територією України) з правом вето в РБ ООН.
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IP: 46.175.85.---vik735229.01.2017 18:16
Треба вже давно почати розбирати колії та ставити фугаси. Щоб не відволікатися, якщо почнеться заваруха, то часу буде обмаль. Яка мета? Якщо це не піар, то до звільнення Донбасу ці колії непотрібні!
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IP: 46.119.98.---Анатолий Иванович29.01.2017 17:57
К чему приведет открытая наглая торговля с террористами?
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