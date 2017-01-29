Прокуратура готова сообщить защите Януковича о завершении расследования

Прокуратура в понедельник уведомит защиту экс-президента Виктора Януковича о завершении расследования по делу о госизмене.

Об этом в эфире "112 Украина" в воскресенье сообщил прокурор отдела Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.

"Завтра в 15 часов мы сообщаем стороне защиты подозреваемого Януковича, что мы заканчиваем специальное досудебное расследование по делу, и мы открываем все материалы, все доказательства, которые были собраны во время специального досудебного расследования", - рассказал он.

Прокурор отметил, что защите Януковича дадут по крайней мере неделю для ознакомления с материалами дела.

"Мы планируем, что защита не будет затягивать время, процесс ознакомления. Считаем, что за неделю они имеют право ознакомиться, если им нужно будет больше времени, то они будут знакомиться, сколько им нужно, в разумных сроках", - сказал Кравченко.

Отвечая на уточняющий вопрос, он выразил мнение, что для ознакомления с 1 томом достаточно 1 дня. Всего, по словам прокурора, в деле до 15 томов.

"После предоставления нам разрешения на осуществление специального предварительного расследования, мы вправе осуществлять и заканчивать досудебное расследование без участия подозреваемого и направлять обвинительный акт в суд", - отметил он.

При этом, по его словам, в том случае, если Янукович в понедельник придет в Генеральную прокуратуру по повестке, он будет задержан и доставлен в суд.