Янукович может приехать в Украину на суд при двух условиях - адвокат

Экс-президент Виктор Янукович может прибыть в Украину для участия в суде по делу о госизмене, если покушение на него будет расследовано и государство сможет обеспечить его безопасность.

Об этом заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк в эфире канала "112 Украина" в воскресенье, отвечая на вопрос, может ли экс-президент приехать в Украину для непосредственного участия в заседаниях.

"Он будет участвовать в рассмотрении данного дела (о госизмене - УП), несмотря на нежелание руководителей Генеральной прокуратуры. Но с начала дела это будет дистанционное участие. Защита делает все, чтобы как можно быстрее было закончено расследование по делу о покушении на Виктора Януковича. Если это дело все же будет расследовано, будут установлены личности и государство сможет обеспечить безопасность, он будет иметь возможность участвовать в этом деле лично", - сказал Сердюк.

Адвокат также еще раз подчеркнул, что защита Януковича получила постановление за подписью главного военного прокурора Анатолия Матиоса, согласно которому срок досудебного расследования продлен до 28 марта.

Комментируя слова прокурора отдела Главной военной прокуратуры Руслана Кравченко о том, что прокуратура в понедельник собирается сообщить защите Януковича о завершении расследования по делу о госизмене, Сердюк сказал: "Да, у нас имеется информация о вызове на завтрашний день для проведения определенных процессуальных действий. По этому поводу лично Виктор Янукович подписал открытое обращение к ГПУ, которое завтра будет представлено и обнародовано для общества".

Украинская правда