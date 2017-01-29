Янукович может приехать в Украину на суд при двух условиях - адвокат

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Воскресенье, 29 января 2017, 17:49

Экс-президент Виктор Янукович может прибыть в Украину для участия в суде по делу о госизмене, если покушение на него будет расследовано и государство сможет обеспечить его безопасность.

Об этом заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк в эфире канала "112 Украина" в воскресенье, отвечая на вопрос, может ли экс-президент приехать в Украину для непосредственного участия в заседаниях.

"Он будет участвовать в рассмотрении данного дела (о госизмене - УП), несмотря на нежелание руководителей Генеральной прокуратуры. Но с начала дела это будет дистанционное участие. Защита делает все, чтобы как можно быстрее было закончено расследование по делу о покушении на Виктора Януковича. Если это дело все же будет расследовано, будут установлены личности и государство сможет обеспечить безопасность, он будет иметь возможность участвовать в этом деле лично", - сказал Сердюк.

Адвокат также еще раз подчеркнул, что защита Януковича получила постановление за подписью главного военного прокурора Анатолия Матиоса, согласно которому срок досудебного расследования продлен до 28 марта.

Комментируя слова прокурора отдела Главной военной прокуратуры Руслана Кравченко о том, что прокуратура в понедельник собирается сообщить защите Януковича о завершении расследования по делу о госизмене, Сердюк сказал: "Да, у нас имеется информация о вызове на завтрашний день для проведения определенных процессуальных действий. По этому поводу лично Виктор Янукович подписал открытое обращение к ГПУ, которое завтра будет представлено и обнародовано для общества".

Украинская правда

Темы: Янукович
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Комментарии — 5
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IP: 82.145.221.---Мавра Новикова29.01.2017 19:40
...«Знаю средство,
Как удалить от нас такое бедство:
Закажи Балде службу, чтоб стало ему невмочь;
А требуй, чтоб он ее исполнил точь-в-точь.
Тем ты и лоб от расправы избавишь
И Балду-то без расплаты отправишь»...

А.С. Пушкин
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IP: 93.74.43.---Spirito29.01.2017 18:51
Нормандсько-мінський формат з винесенням питання Криму за межі його поля -
суттєво зменшує можливості України для маневрів.
Варто прийняти Януковича в Україні,оскільки т.з. цивілізований світ так і не спромігся
на жодне судове провадження стосовно війни РФ проти України.
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IP: 178.92.10.---Adam Viter29.01.2017 18:48
Материкова Україна таки стоїть на порядок вище ніж міжнародний терорист Путін і його продажні васали в Європі і США, яким так і не вдалося відмінити санкції проти імперії зла РФ.
Янукович може приїхати в Україну на суд за двох умов, - якщо умови в українській тюрмі будуть відповідні його третьому терміну. аж до кончини Путіна.
Янукович розуміє, що це в нього єдиний шанс вирватись живим від міжнародного терориста Путіна. При умові, якщо охорона в тюрмі буде дуже надійна проти імперського зла руського міра гібридних воєн, від яких уже загинув один його син.
Янукович розуміє, що всім терористам Путіна - Кирила в Донбасі краще здатися материковій Україні. Він знає, що гірше від того не буде.
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IP: 178.94.8.---Вова Воваенович29.01.2017 18:17
Вполне логичное требование,обеспечить безопасность.Тем более шо в свое время он согласился на досрочные перевыборы,а его майдановцы жестоко кинули.Тем более що есть факты,шо бойню на майдане спровоцировали те .кто сейчас керует Украиной,и первые жертвы их рук дело.
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IP: 76.240.160.---Santa Maria29.01.2017 17:54
Тварина захотіло безпеку !пора на Нари гада за розв'язану війну і вбивства невинних Українців
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