В воскресенье 4 военных погибли, 5 ранены - штаб

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Воскресенье, 29 января 2017, 18:47

В течение дня воскресенья в зоне АТО зафиксировано 22 обстрелы. Четверо украинских военных погибли, пятеро ранены.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00.

На Мариупольском направлении из минометов различных калибров боевики обстреливали Красногоровку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Гнутово, Павлополь, Водяное, Широкино, Красногоровку, Талаковка. По Широкино огонь вел БТР противника.

На Донецком - после массированных обстрелов из минометов в районе Авдеевки оккупанты пытались штурмовать украинские позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступить. В течение дня они продолжили обстрелы из минометов по Авдеевке, Опытному и Каменке. Танк вел огонь по Песках.

"В 13.45, после обстрелов наших позиций из гранатометов различных калибров, оккупанты совершили очередную попытку выбить наших военных с позиций в районе Авдеевки. Штурм закончился для боевиков неудачей. Враг вынужден был отступить", - сообщили в штабе.

Украинская правда

Темы: АТО
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