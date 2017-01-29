На Черкасчине из-за разрушения котельной без тепла остались около 5 тыс. человек

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Воскресенье, 29 января 2017, 19:37

В Черкасской области в результате разрушения дымовой трубы газовой котельной КП "Теплокоммунэнерго", принадлежащей Монастырищенскому горсовету, без теплоснабжения остались около 2 тыс. абонентов - ориентировочно 5 тыс. человек.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению ДержНС, ЧП произошло в ночь на 29 января.

"Во время проведения разведки на месте разрушения установлено, что здание котельной не повреждена, погибших и травмированных в результате происшествия нет .... Труба высотой 80 метров построена в 1980 году, в результате происшествия произошло разрушение 60 метров ее верхней части", - сообщили в службе .

"На ряде объектов критической инфраструктуры введено в действие и используются возможности аварийных теплогенерирующих станций, а также развернутые пункты обогрева", - отметили в ДержНС.

По состоянию на 11:00 в городе восстановили режим подачи теплоснабжения ко всем жилых помещений на минимально достаточном уровне.

 

 

Темы: теплокоммунэнерго Черкасская область
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