На Черкасчине из-за разрушения котельной без тепла остались около 5 тыс. человек

В Черкасской области в результате разрушения дымовой трубы газовой котельной КП "Теплокоммунэнерго", принадлежащей Монастырищенскому горсовету, без теплоснабжения остались около 2 тыс. абонентов - ориентировочно 5 тыс. человек.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению ДержНС, ЧП произошло в ночь на 29 января.

"Во время проведения разведки на месте разрушения установлено, что здание котельной не повреждена, погибших и травмированных в результате происшествия нет .... Труба высотой 80 метров построена в 1980 году, в результате происшествия произошло разрушение 60 метров ее верхней части", - сообщили в службе .

"На ряде объектов критической инфраструктуры введено в действие и используются возможности аварийных теплогенерирующих станций, а также развернутые пункты обогрева", - отметили в ДержНС.

По состоянию на 11:00 в городе восстановили режим подачи теплоснабжения ко всем жилых помещений на минимально достаточном уровне.