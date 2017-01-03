НБУ снизил до 50 тысяч гривен расчеты наличными

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Вторник, 3 января 2017, 13:25

Национальный банк Украины анонсирует снижение с 4 января предельной суммы расчетов наличными с участием физических лиц со 150 тысяч гривен до 50 тысяч гривен.

Об этом говорится в постановлении правления НБУ № 407, передает пресс-служба регулятора.

Так постановлением предусмотрена предельная сумма расчетов наличными между физическим лицом и предприятием в течение одного дня в размере 50 тысяч гривен, а также физических лиц между собой по договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному удостоверению, в размере 50 тысяч гривен.

Физические лица имеют право осуществлять расчеты на сумму, превышающую 50 тысяч гривен, путем перечисления средств с текущего счета на текущий счет, внесения и/или перечисления средств на текущие счета.

 

Безналичные расчеты могут осуществляться без каких-либо ограничений и банки обязаны обеспечить безналичные перечисления по требованию клиентов в полном объеме.

В то же время предельная сумма наличных расчетов предприятий (предпринимателей) между собой в течение одного дня остается неизменной и составляет 10 тысяч гривен.

"Национальный банк отмечает, что установление предельной суммы расчетов наличными на уровне 50 тысяч гривен не нанесет неудобств гражданам и не затронет ежедневных покупок населения, поскольку будет касаться только крупных покупок", - говорится в сообщении.

"Решение Национального банка по этому вопросу полностью соответствует международному опыту - многие европейские государства (Франция, Бельгия, Португалия, Италия, Испания, Греция) установили предельные суммы наличных расчетов, другие страны также планируют ввести аналогичные нормы", - сообщает НБУ.

Контроль за соблюдением порядка проведения наличных расчетов за товары (услуги) в соответствии с Налоговым кодексом будут осуществлять органы Государственной фискальной службы Украины.

"Установление предельной суммы расчетов наличными с участием физических лиц на уровне 50 тысяч гривен будет способствовать: обеспечению стабильных поступлений наличности в банковской системе и ускорению ее обращения; сужению сферы использования наличных и ускорению развития безналичного сегмента", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Комплексной программой развития финансового сектора Украины до 2020 года предусмотрено постепенное снижение уровня наличных в экономике в 2020 году до 12% (в 2014 году этот показатель составлял 18,1%, а по результатам 2015 уменьшился до 14,6%).

Экономическая правда

Темы: НБУ
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Комментарии — 5
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IP: 85.223.209.---Taras Orel03.01.2017 22:13
disssident:
Банк возьмет 1% с суммы, а теперь наверное и больше, несложно посчитать сколько заработают на простых людях
Нарешті я дожив до того дня, коли прості люди стали ходити по вулицях з 50000+ грн. готівкою!
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IP: 93.170.65.---disssident03.01.2017 18:07
Банки возьмут 1% с суммы, а теперь может и больше. И снова с людей! Кто то не слабо заработает!
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IP: 93.170.65.---disssident03.01.2017 17:18
Банк возьмет 1% с суммы, а теперь наверное и больше, несложно посчитать сколько заработают на простых людях
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IP: 91.225.121.---DND03.01.2017 17:11
Це говорить лише про те, що громадяни НЕ ВІРЯТЬ , ні банкам ні цій владі брехунів і не професіоналів. Я за два місяці особисто закрив три рахунки в трьох банках. Тому і з явилось оце рішення - кріпакам 2000 доларів через банк. А пани через офшор, через СБЕРБАНК РОССИИ все владають.
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IP: 93.74.27.---vlad50703.01.2017 14:21
Стоит отметить, что сейчас и в Греции и в Испании, Португалии, Италии, а также Франции наблюдается рост финансового кризис и признаки стагнации экономики. Стоит ли нам брать с них пример?????
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