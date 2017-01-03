Один боец ранен, а один раненный на днях – умер в Днепре

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Вторник, 3 января 2017, 19:40

За сутки 3 января в зоне АТО произошло 23 обстрела, один военнослужащий Украины получил ранения.

Такую информацию по состоянию на 18:00 вторника сообщил пресс-центр штаба АТО.

По его данным, на Мариупольском направлении из вооружения БМП и гранатометов боевики "неоднократно вели огонь по Широкино, Павлополю, Марьинке и Водяному", также по Широкино и Талаковке вели огонь снайперы.

Из гранатометов и стрелкового оружия боевики в течение дня многократно обстреливали Новозвановку, которая на Луганском направлении.

На Донецком направлении: из 82 миллиметровых минометов – Луганское, а из стрелкового оружия – Зайцево и Луганское.

Между тем, канал "112 Украина" сообщает, что в днепровской больнице им. Мечникова умер один из военнослужащих, которых накануне доставили в медицинское учреждение из зоны АТО с ранениями.

"В больнице им. Мечникова скончался боец, которого доставили в Днепр накануне. 34-летнего военного привезли в состоянии комы с многочисленными осколочными ранениями головы. Врачи сделали все возможное, однако спасти его не удалось", – говорится в сообщении.

Остальные трое бойцов, доставленных из зоны АТО в первые дни нового года, сейчас в реанимации.

Как заметил в эфире телеканала главный врач больницы Сергей Рыженко, ранения у бойцов сложные, но они идут на поправку.

Темы: Донбасс АТО боевые действия
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