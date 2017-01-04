Ефремову вручили обвинительный акт – адвокат

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Среда, 4 января 2017, 00:15

Бывшему руководителю парламентской фракции "Партии регионов" Александру Ефремову и его адвокатам вручили обвинительный акт.

Об этом сообщил украинским агентствам один из его адвокатов Александр Мельников, передает "Радио Свобода".

По его словам, Ефремову инкриминируется покушение на территориальную целостность Украины и ряд других преступлений.

После этого шага дело Ефремова можно передавать в суд, добавил адвокат.

Александра Ефремова задержали в конце июля 2016 года по подозрению в причастности к созданию группировки "ЛНР", действий с целью изменения границ территории Украины и овладение имуществом "Луганскуголь".

Сам Ефремов все обвинения в свой адрес отрицает.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура выдвинула Ефремову 5 подозрений: в организации захвата здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти, Луганской ОГА; содействие этому захвату; действия на смену границ территории и государственной границы Украины по сговору; содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганска народная республика"; государственная измена.

В ноябре 2016 года Печерский райсуд Киева продлил арест Ефремова до 22 января 2017 года.

20 декабря Апелляционный суд Киева объявил перерыв до 5 января 2017 года в рассмотрении жалобы на продление ареста экс-"регионала".

Темы: Ефремов Генпрокуратура
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