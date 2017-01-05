Маккейн назвал кибератаки РФ "актом войны"
Кибератаки со стороны России на политические организации США с целью повлиять на президентские выборы были "актом войны".
Такое заявление сделал сенатор Джон Маккейн, пишет DW.com.
"Если вы пытаетесь разрушить фундамент демократии, вы разрушаете нацию", - добавил он.
Маккейн уточнил, что он не имеет в виду нечто вроде "ядерной атаки".
"Я говорю о том, что атака на фундаментальную структуру нации... это является актом войны", - сказал американский политик.
При этом избранный президент США Дональд Трамп в очередной раз подверг сомнению работу американских спецслужб в отношении кибератак.
Трамп на своей странице в Twitter назвал "очень странным" то, что брифинг, во время которого должны были сообщить подробности хакерских атак, был отложен до пятницы. Политик предположил, что спецслужбам требуется больше времени для сбора доказательств.
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