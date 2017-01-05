Коболев: Субсидии могут монетизировать уже в апреле

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Четверг, 5 января 2017, 05:58

Монетизированная версия субсидий может заработать уже в апреле 2017 года.

Такой прогноз "5 каналу" озвучил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, передает Укринформ.

Речь идет о возвращении средств, которые украинские семьи смогли сэкономить на коммунальных. Сейчас в правительстве разрабатывают механизм расчета по субсидии и дальнейшего перевода средств со спецсчетов на собственные счета потребителей.

"Если потребителю было начислено 100 гривен, а он использовал 80. И по моему глубокому убеждению, и это подтверждает международная практика, остаток 20 грн должен быть передан этому потребителю - как бонус за то, что он использовал меньше энергии, он сэкономил. Потребители, и здесь как раз мы делаем анализ, или компании теплокоммунэнерго просто перестали уменьшать потребление газа при повышении температуры. Это очень угрожающая тенденция, указывающая на то, что уменьшены стимулы для экономии и эти стимулы надо возвращать", - заявил глава" Нафтогаза ".

Ранее Коболев рассказал, что монетизация субсидий, которые получает население Украины от государства на покрытие расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, позволит запустить рынок газа для населения, в результате чего потребители смогут выбирать для себя поставщика газа.

Темы: субсидии газ
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