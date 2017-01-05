АТО: 52 обстрела, боевики били из тяжелой артиллерии в районе Троицкого

732 просмотра
0
Четверг, 5 января 2017, 06:34

Российско-оккупационные войска из запрещенного вооружения совершили 52 обстрела позиций ВСУ на всех направлениях.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском - из минометов различных калибров они неоднократно обстреливали Водяное, Лебединское и Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия - Гнутово, Широкино, Талаковку, Павлополь. По Широкиному неоднократно огонь вела БМП оккупантов.

На Луганском направлении по Новозвановке и Богуславской стреляли из 120-миллиметровых минометов, а по Новоалександровке и Станице Луганской - из гранатометов.

На Донецком направлении из 152-миллиметровой артиллерии российско-оккупационные войска вели огонь по позициям сил АТО в районе Троицкого. Из 120 и 82-миллиметровых минометов противник вел огонь по Троицкому, а также по Зайцевому и Луганскому. Из гранатометов и стрелкового оружия неоднократно обстреливали Луганское, Авдеевку и Крутую Балку.

В результате обстрелов ранен один военнослужащий.

Темы: Донбасс АТО боевые действия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Курц: Конфликт в Украине - приоритет для Австрии в ОБСЕ 4 января 2017, 22:52
АТО: 32 обстрела, боевики били из крупного калибра, 1 военный ранен 4 января 2017, 18:49
Без прекращения огня на Донбассе выборов не будет – ОБСЕ 4 января 2017, 12:29
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В АП ответили Пинчуку: отказа от ЕС и НАТО не будет, Крымом не торгуем
Разведка США: РФ передала WikiLeaks похищенные данные через третью сторону
Сенаторы США готовят закон о новых санкциях против России
Коболев о "схеме Онищенко": В схеме есть много политиков
Все новости
Смотрите кино

10 лучших фильмов ушедшего года

Be Very Special

Виктор Правосудов, бартендер Black Tot Bar