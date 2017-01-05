АТО: 52 обстрела, боевики били из тяжелой артиллерии в районе Троицкого

Российско-оккупационные войска из запрещенного вооружения совершили 52 обстрела позиций ВСУ на всех направлениях.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском - из минометов различных калибров они неоднократно обстреливали Водяное, Лебединское и Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия - Гнутово, Широкино, Талаковку, Павлополь. По Широкиному неоднократно огонь вела БМП оккупантов.

На Луганском направлении по Новозвановке и Богуславской стреляли из 120-миллиметровых минометов, а по Новоалександровке и Станице Луганской - из гранатометов.

На Донецком направлении из 152-миллиметровой артиллерии российско-оккупационные войска вели огонь по позициям сил АТО в районе Троицкого. Из 120 и 82-миллиметровых минометов противник вел огонь по Троицкому, а также по Зайцевому и Луганскому. Из гранатометов и стрелкового оружия неоднократно обстреливали Луганское, Авдеевку и Крутую Балку.

В результате обстрелов ранен один военнослужащий.