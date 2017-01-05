Трамп хочет ограничить полномочия директора национальной разведки

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Четверг, 5 января 2017, 07:37

Избранный президентом США Дональд Трамп намерен ограничить полномочия директора национальной разведки.

Об этом пишет CNN.

Трамп является критиком американских спецслужб и скептически относится к выводам разведывательного сообщества о том, что Россия стоит за кибератаками с целью повлиять на результаты президентских выборов в США.

По данным одного из источников,  идею ограничения полномочий офиса директора национальной разведки Трампу предложил экс-глава управления разведки Пентагона генерал Майкл Флинн, которого будущий президент выбрал на должность советника по национальной безопасности.

Офис директора национальной разведки был создан в 2004 году с целью координации между различными ведомствами после теракта 11 сентября.

Как сообщалось, в пятницу, 6 января, должна состояться встреча Трампа с руководителями американских разведслужб для обсуждения ситуации по поводу причастности России к кибератакам на политические институты США во время президентских выборов.

Как стало известно позже, в докладе, который будет представлен избранному президенту, содержатся доказательства того, что Россия передала WikiLeaks похищенные хакерами материалы Национального комитета Демократической партии через третью сторону.

Темы: Трамп США
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IP: 195.242.80.---val mashtak 05.01.2017 09:00
Ну кто теперь согласится признать, что это уйло в Америке выборы провело!
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