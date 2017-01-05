Разведка США: за кибератаками стоит Россия
Похищение информации с серверов Нацкомитета Демократической партии США и дальнейшее обнародование ее во время президентских выборов было уполномочено выше российским руководством.
Об этом заявил во время слушаний в сенатском Комитете по вооруженным силам в четверг директор Офиса национальной разведки США Джеймс Клэппер, сообщает Укринформ.
"По нашим оценкам, только высшее российское руководство могло уполномочить последнее похищение и раскрытие данных, направленное на выборы (в США - ред.), учитывая объем и уязвимость тех, на кого это было нацелено", - заявил руководитель разведки.
Он также выразил убеждение, что Россия будет проводить кибероперации против США и в будущем.
Как добавил Клэппер, ожидается, что они будут направлены на сбор разведывательной информации, обеспечение процесса принятия решений российским руководством, проведение операций влияния для поддержки военных и политических целей России, а также для подготовки киберпространства для будущих целей.
Кроме того, Клэппер сообщил, что есть данные об использовании Россией кибертактикы и инструментов с целью воздействия на общественное мнение в Европе и Евразии.
В то же время, он отметил, что кроме России угрозу США в киберпространстве несут Китай, Иран, Северноая Корея, а также криминальные и террористические организации, целями которых являются государственные, коммерческие, политические учреждения и отдельные граждане США.
Ранее Reuters писал, что американские спецслужбы получили убедительные доказательства, что Россия передала WikiLeaks похищенные хакерами материалы Национального комитета Демократической партии через третью сторону.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.