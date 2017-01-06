Матиос: Военная прокуратура в 2016 году направила в суд 285 дел о коррупции

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Пятница, 6 января 2017, 01:14

В 2016 году следователи военной прокуратуры направили в суд 285 обвинительных актов в отношении 329 человек в рамках производств о коррупции.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный военной прокурор Анатолий Матиос.

"Всеми следователями военной прокуратуры (144 военных следователя – не путать с 500 детективами НАБУ), кроме других более 3 тыс. расследованных и направленных в суд производств, за весь 2016 в суд направлено 285 обвинительных актов по факту получения или предоставления неправомерной выгоды в отношении 329 человек", - заявил он.

Также Матиос сообщил, что в 2016 году суды вынесли 131 обвинительный приговор, в результате чего были осуждены 135 человек.

Темы: Матиос прокуратура
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Комментарии — 2
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IP: 109.95.50.---Yuriy Vologjaninov06.01.2017 15:09
Сколько среди неназванных Матиосом "329 осіб" представителей олигархической власти (ВР, АП, КМ)?
Никто не назван... Не по Матиосу - Луценко шапка босса украинской олигархии Порошенко-Липецкого.
Надеюсь что в новом, знаменательном 2017 году, олигархи и их лакеи,
на благо народа, будут отстранены от власти.


Юрий Вологжанинов.
Киевлянин, доктор физико-математических наук,
автор публикации "Предназначение человечества и его реализация"
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IP: 95.108.225.---kerubino06.01.2017 13:58
І скількох посадили ,чи вся ця буйда для лохів ?
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