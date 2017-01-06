Матиос: Военная прокуратура в 2016 году направила в суд 285 дел о коррупции
В 2016 году следователи военной прокуратуры направили в суд 285 обвинительных актов в отношении 329 человек в рамках производств о коррупции.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный военной прокурор Анатолий Матиос.
"Всеми следователями военной прокуратуры (144 военных следователя – не путать с 500 детективами НАБУ), кроме других более 3 тыс. расследованных и направленных в суд производств, за весь 2016 в суд направлено 285 обвинительных актов по факту получения или предоставления неправомерной выгоды в отношении 329 человек", - заявил он.
Также Матиос сообщил, что в 2016 году суды вынесли 131 обвинительный приговор, в результате чего были осуждены 135 человек.
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Никто не назван... Не по Матиосу - Луценко шапка босса украинской олигархии Порошенко-Липецкого.
Надеюсь что в новом, знаменательном 2017 году, олигархи и их лакеи,
на благо народа, будут отстранены от власти.
Юрий Вологжанинов.
Киевлянин, доктор физико-математических наук,
автор публикации "Предназначение человечества и его реализация"