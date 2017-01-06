Суд арестовал жилье, бриг и два гаража Януковича

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Пятница, 6 января 2017, 17:50

Печерский районный суд Киева арестовал жилой дом, квартиру, 2 гаража и корабль бывшего президента Виктора Януковича.

Об этом говорится в определении суда от 29 декабря 2016 года, передают "Українські новини".

Прокуратура просила суд арестовать имущество экс-президента, а именно жилой дом, квартиру, 2 гаража, 2 машиноместа в полуподземном паркинге и бриг (двухмачтовое судно с прямыми парусами) 2000 года постройки.

Указано, что Янукович подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса.

Санкции ст. 110 и ст. 111 предусматривают возможность применения дополнительного вида наказания (конфискацию имущества), и прокуратура попросила суд наложить арест на имущество бывшего Президента путем запрета отчуждения и распоряжения указанным имуществом.

Суд удовлетворил ходатайство в полном объеме.

Как известно, против Януковича, который скрывается в России с 2014 года, в Украине возбужден ряд уголовных дел.

Генеральный прокурор Юрий Луценко прогнозировал, что суд над Януковичем по делу о государственной измене начнется в феврале 2017 года.

Темы: Янукович суд прокуратура
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