Суд арестовал жилье, бриг и два гаража Януковича
Печерский районный суд Киева арестовал жилой дом, квартиру, 2 гаража и корабль бывшего президента Виктора Януковича.
Об этом говорится в определении суда от 29 декабря 2016 года, передают "Українські новини".
Прокуратура просила суд арестовать имущество экс-президента, а именно жилой дом, квартиру, 2 гаража, 2 машиноместа в полуподземном паркинге и бриг (двухмачтовое судно с прямыми парусами) 2000 года постройки.
Указано, что Янукович подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса.
Санкции ст. 110 и ст. 111 предусматривают возможность применения дополнительного вида наказания (конфискацию имущества), и прокуратура попросила суд наложить арест на имущество бывшего Президента путем запрета отчуждения и распоряжения указанным имуществом.
Суд удовлетворил ходатайство в полном объеме.
Как известно, против Януковича, который скрывается в России с 2014 года, в Украине возбужден ряд уголовных дел.
Генеральный прокурор Юрий Луценко прогнозировал, что суд над Януковичем по делу о государственной измене начнется в феврале 2017 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.