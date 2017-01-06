"Борисполь" предупредил о возможных задержках внутренних рейсов

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Пятница, 6 января 2017, 20:14

В международном аэропорту "Борисполь" предупредили о возможных задержки внутренних рейсов из-за непогоды.

Об этом 6 января сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

"Уважаемые пассажиры, из-за критических погодных условий в регионах Украины частично задерживаются некоторые внутренние рейсы аэропорта "Борисполь". Погодные изменения тщательно отслеживаются", - сказано в сообщении.

За изменениями в расписании рейсов можно следить на он-лайн табло аэропорта.

В свою очередь по данным он-лайн табло аэропорта "Киев", по состоянию на 20-й час отменен один из рейсов в Одессу, другой – задерживается.

Как предостерегали синоптики, 6-7 января ожидается резкое понижение температуры ночью до 13-19 градусов мороза (в западных, северных и центральных областях местами до 20-26 градусов мороза), днем до 11-17 градусов мороза, в юго-восточной части ночью и днем до 6-13 градусов мороза. В южных и восточных областях временами снег, местами сильный, метель, усиление ветра 15-22 м/с.

В Киеве 6-7 января ожидается прирост снежного покрова в пределах 10-15 см и понижение температуры до 15-18 градусов.

Морозный циклон покинет Украину 9 января.

Украинская правда

Темы: погода авиа
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