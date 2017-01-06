"Все кончено": Конгресс США официально утвердил победу Трампа

18780 просмотров
3
Пятница, 6 января 2017, 22:27

Конгресс Соединенных Штатов на совместном заседании обеих палат официально подтвердил победу Дональда Трампа на президентских выборах.

Заседание состоялось в пятницу, передает "Укринформ".

"Все кончено", – отметил, ударяя молотком по трибуне после голосования вице-президент США Джо Байден, который также формально является главой Сената.

В этот момент республиканцы аплодировали стоя.

Во время процедуры голосования несколько представителей Демократической партии пытались оспорить решение Коллегии выборщиков, подчеркивая, что вмешательство России повлияло на результат выборов.

В частности, конгрессмен Джим Макховерн выразил свое возражение по этому поводу. Его позицию поддержали конгрессмены Джейми Раскин, Премила Даяпал и еще несколько конгрессменов. Однако председательствующий на заседании Байден отклонил этот призыв, поскольку его не поддержали в Сенате.

По процедуре, любой из законодателей может выразить свое возражение во время голосования. Однако оно будет иметь силу только в случае, если его поддержат в обеих палатах Конгресса США.

"Незачем дискутировать – если возражение не подписано сенатором, оно не может быть учтено", – отметил в этой связи Байден.

Таким образом, последней формальной процедурой, которая утвердит Трампа на посту президента США, остается церемония его инаугурации, которая назначена на 20 января.

Во время голосования был также утвержден Майк Пенс на посту вице-президента США.

Темы: США Трамп
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Трамп провозгласил программу по борьбе с кибератаками 7 января 2017, 00:31
Разведка США обнародовала доклад о вмешательстве Путина в выборы США 6 января 2017, 23:44
Трамп "допускает" хакеров РФ, но в результатах выборов не сомневается 6 января 2017, 23:07
powered by lun.ua
Комментарии — 3
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 212.124.0.---Елиза Ветова07.01.2017 00:22
Svetlana Prokoffieva:
Это зрада или ганьба? :)
это перемога.
ОтветитьС цитатой
IP: 37.53.234.---Sonya Polevaya06.01.2017 23:42
Да выборы в США закончены. Осталась только процедура инаугурации нового президента Трампа. И нового вице - президента Майка Пенса, который с успехом заменит Трампа в случае импичмента. А этот самый импичмент очень даже вероятен, если Трамп не изменит свое поведение в целом и отношении России в частности. Просто республиканская партия согласилась поддержать трампа, чтоб хоть таким образом одержать победу на выборах и не отдать ее снова демократической партии. А Президент Майкл Пенс устроит всех гораздо больше чем Трамп. Так что Трампу придется очень постараться СТАТЬ НАСТОЯЩИМ республиканцем и полностью поддержать те принципы, которые уже многие годы являются основными для этой партии иначе импичмента ему не избежать
ОтветитьС цитатой
IP: 46.242.12.---Svetlana Prokoffieva06.01.2017 23:15
Это зрада или ганьба? :)
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
АП наняла американских лоббистов для продвижения интересов Украины
Разведка США обнародовала доклад о вмешательстве Путина в выборы США
"Все кончено": Конгресс США официально утвердил победу Трампа
"Борисполь" предупредил о возможных задержках внутренних рейсов
Все новости
От создателей

Мясная лавка и кафе. Первое заведение в Киеве, где сразу приготовят выбранное покупателем мясо

Книги

5 свежепереведенных романов для зимнего чтения