АП наняла американских лоббистов для продвижения интересов Украины

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Суббота, 7 января 2017, 02:52

Администрация президента Петра Порошенко наняла компанию BGR Group, основанную бывшим председателем комитета Республиканской партии США и губернатором штата Миссисипи Хейли Барбур, для лоббирования интересов Украины.

Это следует из документов на сайте отдела регистрации иностранных агентов (FARA) министерства юстиции США, пишет DW.com.

Все физические лица и фирмы, которые выполняют заказы иностранных правительств, должны сообщать о таких действиях и обнародовать данные о клиентах и контракты. BGR Group подала соответствующую информацию в FARA 1 января 2017. Адрес клиента в представленной информации - "Банковая 11 Киев, Украина".

Цель деятельности компании - "усиление связей между США и Украиной и привлечение американских частных предпринимателей инвестировать в Украину". В конце декабря Барбур и BGR Group договорились с Украиной о "разработке и имплементации" стратегии в сферах развития бизнеса и правительственных связей. Речь идет в том числе и об "организации встреч" с американскими чиновниками.

Как отмечается в предоставленной FARA информации, Украина будет платить BGR Group ежемесячно 50 тысяч долларов по крайней мере до конца 2017 года.

Темы: Администрация президента США
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