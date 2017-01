В центре Иерусалима грузовик врезался в толпу: 4 погибших

В центре Иерусалима, неподалеку от стен Старого города, грузовик врезался в толпу прогуливающихся по бульвару пешеходов, ранив по меньшей мере 15 человек.

#BREAKING : Terror attack In jerusalem Israel, kills 4 📹 @Mdais 📹 #Jerusalem pic.twitter.com/PTlFpuCO9n

По данным Рейтер, по меньшей мере три человека погибли, однако другие агентства пока не подтверждают эту информацию, пишет BBC.

#BREAKING : Truck rams into crowd in #Jerusalem 15 injured Reports 3 dead; Truck driver shot dead 🚨 Jerusalem #Israel 🚨 📸 @IsraelHatzolah 📸 pic.twitter.com/ITyCSMlt0b

Представитель полиции в интервью израильскому радио заявила, что это был теракт.

Вместе с тем, как сообщает Associated Press, грузовик врезался в группу израильских солдат, которые выходили из автобуса. Погибли четыре и ранены 15 человек.

Israel - Four Israel soldiers dead in Jerusalem truck 'attack'. @AFP #AFP Photo by Menahem Kahana pic.twitter.com/zzQcWYTsml