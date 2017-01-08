В центре Иерусалима грузовик врезался в толпу: 4 погибших

В центре Иерусалима, неподалеку от стен Старого города, грузовик врезался в толпу прогуливающихся по бульвару пешеходов, ранив по меньшей мере 15 человек.

По данным Рейтер, по меньшей мере три человека погибли, однако другие агентства пока не подтверждают эту информацию, пишет BBC.

Представитель полиции в интервью израильскому радио заявила, что это был теракт.

Вместе с тем, как сообщает Associated Press, грузовик врезался в группу израильских солдат, которые выходили из автобуса. Погибли четыре и ранены 15 человек.

Israel - Four Israel soldiers dead in Jerusalem truck 'attack'. @AFP #AFP Photo by Menahem Kahana pic.twitter.com/zzQcWYTsml — AFP Photo Department (@AFPphoto) January 8, 2017

По словам представителя полиции Люби Самри, злоумышленник был застрелен.