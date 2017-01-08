В центре Иерусалима грузовик врезался в толпу: 4 погибших
В центре Иерусалима, неподалеку от стен Старого города, грузовик врезался в толпу прогуливающихся по бульвару пешеходов, ранив по меньшей мере 15 человек.
#BREAKING: Terror attack— AlwaysActions (@AlwaysActions) January 8, 2017
In jerusalem Israel, kills 4
📹@Mdais📹 #Jerusalem pic.twitter.com/PTlFpuCO9n
По данным Рейтер, по меньшей мере три человека погибли, однако другие агентства пока не подтверждают эту информацию, пишет BBC.
#BREAKING: Truck rams— AlwaysActions (@AlwaysActions) January 8, 2017
into crowd in #Jerusalem
15 injured Reports 3 dead;
Truck driver shot dead 🚨
Jerusalem #Israel 🚨
📸@IsraelHatzolah📸 pic.twitter.com/ITyCSMlt0b
Представитель полиции в интервью израильскому радио заявила, что это был теракт.
Вместе с тем, как сообщает Associated Press, грузовик врезался в группу израильских солдат, которые выходили из автобуса. Погибли четыре и ранены 15 человек.
Israel - Four Israel soldiers dead in Jerusalem truck 'attack'. @AFP #AFP Photo by Menahem Kahana pic.twitter.com/zzQcWYTsml— AFP Photo Department (@AFPphoto) January 8, 2017
По словам представителя полиции Люби Самри, злоумышленник был застрелен.
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