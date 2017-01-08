В центре Иерусалима грузовик врезался в толпу: 4 погибших

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Воскресенье, 8 января 2017, 14:12

В центре Иерусалима, неподалеку от стен Старого города, грузовик врезался в толпу прогуливающихся по бульвару пешеходов, ранив по меньшей мере 15 человек.

По данным Рейтер, по меньшей мере три человека погибли, однако другие агентства пока не подтверждают эту информацию, пишет BBC.

Представитель полиции в интервью израильскому радио заявила, что это был теракт.

Вместе с тем, как сообщает Associated Press, грузовик врезался в группу израильских солдат, которые выходили из автобуса. Погибли четыре и ранены 15 человек.

По словам представителя полиции Люби Самри, злоумышленник был застрелен.

Темы: Израиль
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