В Донецкой области от обстрела боевиков погибла девушка

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Воскресенье, 8 января 2017, 15:24

В Красногоровку доставили труп девушки, предположительно погибшей 5 января в результате минометного обстрела боевиками "ДНР" подконтрольной Украине территории.

Об этом сообщил в воскресенье в Facebook начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Сегодня утром военными в Красногоровку был доставлен труп девушки с осколочным ранением ноги, который был обнаружен еще 5 января на автодороге "Красногоровка - Старомихайловка", - написал он.

По словам Аброськина, тело удалось вывезти только в воскресенье.

"На вид девушке 25 лет, ее личность устанавливается", - добавил он.

Украинская правда

Темы: Донбасс АТО
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