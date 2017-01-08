В Киеве рапортуют, что вторые сутки чистят дороги от снега

В Киевгорадминистрации заявляют, что в течение 7 и 8 января предприятия КК "Киевавтодор" работают в усиленном режиме и осуществляют очистку улично-дорожной сети города от снега.

Согласно псообщению КГГА, утром 8 января к процессу очистки дорог было задействовано 258 единиц снегоуборочной техники и 50 бригад с ручной уборки в составе 355 человек, которые расчищали остановки общественного транспорта, подходы к подземным и наземным пешеходным переходам, лестницы и тротуары.

"Начиная с 14:00 колонны снегоуборочной техники расчищают улично-дорожную сеть столицы во всех районах города. В первую очередь осуществляется очистка от снега и обработка посыпочными материалами магистральных улиц и дорог, участков улично-дорожной сети со сложными условиями движения, спусков/подъемов, мостов и путепроводов, улиц, по которым проходят маршруты движения общественного транспорта", - заявили в КГГА,

Отмечается, что все предприятия "Киевавтодора" обеспечены достаточным количеством посыпальных и горюче-смазочных материалов для преодоления снегопадов и работают в круглосуточном режиме. В случае необходимости к ликвидации последствий непогоды может быть привлечено до 563 единиц техники.

"С повышением температуры воздуха для обработки улично-дорожной сети дорожно-эксплуатационные предприятия коммунальной корпорации используют в качестве реагента соль. За последние сутки израсходовано более 3,2 тыс. Т песчано-соляной смеси и более 1,4 тыс т соли (с начала снегопада 6,2 тыс. т песчано-соляной смеси и 2,3 тыс. т соли)", - заявили в администрации.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", по состоянию на 16:30 в Киеве пробки на дорогах в связи с непогодой не превышают 2 баллов. Стоит отметить, что при этом тротуары и дорожное покрытие даже на центральных улицах столицы - в снегу, а машин и общественного транспорта немного.

Вместе с тем, как сообщили в эфире телеканала "112 Украина", на ул.Телиги в р-не метро "Дорогожичи" полиция перекрыла движение, из-за чего образовался небольшой затор: несколько троллейбусов некоторое время не могли подняться в гору, их движение обеспечивают с помощью пожарной машины.

На левом берегу, согласно сообщению, основные автомагистрали практически освобождены от снега, но прохожие отмечают, что тротуары не расчищены. Коммунальщики же отмечают, что очистке мешают машины, которые были оставлены на обочине дорог.

В Нацполиции вместе с тем отмечают, что движение автотранспорта ограничено в Одесской, Кировоградской и Черкасской областях, в Днепропетровской, Хмельницкой и Винницкой ограничено движение грузовых автомобилей.

Как известно, по состоянию на 9:00 8 января движение автотранспорта ограничено в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях. В Херсонской области ограничено движение грузовых автомобилей.

Украинская правда