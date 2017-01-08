Штаб: С тремя военными на линии разграничения пропала связь

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Воскресенье, 8 января 2017, 23:38

В зоне проведения АТО трое военнослужащих не вернулись в место расположения подразделения, выполняющего задачи возле линии разграничения.

Об этом вечером 8 января сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"8 января трое военнослужащих одной из воинских частей, которая выполняет задачи возле линии разграничения не вернулись в место расположения подразделения. В настоящее время связь с ними отсутствует", - говорится в сообщении штаба.

В пресс-центре добавили, что обстоятельства события выясняются.

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс
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Комментарии — 1
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IP: 37.54.83.---Шлакоблок09.01.2017 11:05
Вот интересно! Сейчас публиковать информацию о потерянной связи с украинскими военными можно, т.е. очень громко сообщать боевикам о наших военных, находящихся на войне, чтобы облегчить боевикам их поимку. Причём, вчера потеряна связь и вчера же от Украины поступило сообщение об этом.
Теперь "другая сторона медали". Списки пленных, о которых знают, как боевики, так и украинская сторона, публиковать нельзя. Это о тех людях, которые уже захвачены боевиками (сравните с вышеизложенным), нельзя публиковать. Зато можно писать о бойцах, ушедших на боевое задание и с которыми потеряна связь.
Люди, помогите мне это понять. Господин порошенко (главнокомандующий), поясните, пожалуйста.
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