Штаб: С тремя военными на линии разграничения пропала связь
В зоне проведения АТО трое военнослужащих не вернулись в место расположения подразделения, выполняющего задачи возле линии разграничения.
Об этом вечером 8 января сообщили в пресс-центре штаба АТО.
"8 января трое военнослужащих одной из воинских частей, которая выполняет задачи возле линии разграничения не вернулись в место расположения подразделения. В настоящее время связь с ними отсутствует", - говорится в сообщении штаба.
В пресс-центре добавили, что обстоятельства события выясняются.
Украинская правда
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Теперь "другая сторона медали". Списки пленных, о которых знают, как боевики, так и украинская сторона, публиковать нельзя. Это о тех людях, которые уже захвачены боевиками (сравните с вышеизложенным), нельзя публиковать. Зато можно писать о бойцах, ушедших на боевое задание и с которыми потеряна связь.
Люди, помогите мне это понять. Господин порошенко (главнокомандующий), поясните, пожалуйста.