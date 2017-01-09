В Еврокомиссии сообщили о росте количества кибератак на их серверы

Количество попыток взлома серверов Европейской комиссии возросло в 2016 году на 20% и достигло 110.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информированный источник, пишет Укринформ.

По словам источника, 80% кибератак на серверы Еврокомиссии причинили тот или иной ущерб, однако системы защиты конфиденциальных данных сработали.

Еврокомиссия отреагировала на это усилением мер безопасности и расширением сотрудничества в области кибербезопасности с НАТО. В Еврокомиссии отказываются комментировать вероятные источники атак.

Со своей стороны источник в структуре НАТО отмечает, что в 2016 году количество кибератак на системы Альянса не увеличилось, однако они стали сильнее и сложнее.