Азаров планирует доказывать «госпереворот» в международных судах

Беглый бывший премьер-министр Украины Николай Азаров будет обращаться в международные суды после объявления московским судом событий 2014 года в Украине государственным переворотом.



Об этом он заявил российскому изданию "Известия".

Сообщается, что разбирательства в московском суде были инициированы так называемым "Комитетом спасения Украины". Как заявил Азаров, решение московского суда имеет большое значение и позволит обратиться в международные инстанции.

"Мы обязательно будем предпринимать дальнейшие шаги. Сейчас мы планируем обратиться в международные суды и представить все те данные, которые рассмотрены в Москве в качестве исходных материалов. Это свидетельские показания, большой пласт документов. Мы надеемся также, что украинские суды, хотя они нам изначально и отказали, под напором имеющихся доказательств будут вынуждены принять к рассмотрению наши иски", - сказал он.

Азаров также считает возможным создание "правительства в изгнании", если сложатся необходимые предпосылки.

По его словам это произойдет, когда власть в Украине "не сможет осуществлять свои функции, а народ потребует альтернативной власти".

Как сообщалось, Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск экс-депутата Верховной Рады Владимира Олийныка о признании смены власти в Украине в 2014 году государственным переворотом.

Как известно, в июле 2015 года экс-премьер-беглец Николай Азаров решил основать "Комитет спасения Украины", который будет его "правительством в изгнании".

В ходе презентации "Комитета" представили "альтернативного кандидата в президенты", которым стал регионал Владимир Олийнык.

Сам Азаров стал "альтернативным премьером". Заниматься экономикой у Азарова будет экс-нардеп Игорь Марков, которого во времена премьерства Азарова лишили мандата и посадили в тюрьму. Информационную поддержку отдали в руки шоумена-сепратиста Юрия Кота. "Спасать Украину" вместе с Азаровым будут и другие "выдающиеся деятели" сепаратистского движения, как то Олег Царев.

В августе ГПУ завела уголовное дело по факту заявлений "Комитета спасения Украины".