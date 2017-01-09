ООН не принимала решения о признании стран Балтии северной Европой

Распространенные некоторыми СМИ сообщения о том, что ООН официально признала Латвию, Литву и Эстонию северной Европой, исключив из списка стран субрегиона восточной Европы, оказались фейком.

Первоисточником для таких сообщений стал твит с подтвержденного аккаунта латвийского евродепутата, Артиса Пабрикса, бывшего главы МИД и Минобороны.

UN officially changes Status of Baltic states from Eastern Europe to Northern Europe. This is where we belong. https://t.co/7cPfLgWOML — Artis Pabriks (@Pabriks) 7 січня 2017 р.

"ООН официально меняет статус стран Балтии из восточной Европы на северную Европу. Это то, к чему мы действительно принадлежим", - написал он, ссылаясь на страницу статистического подразделения ООН.

В то же время, как пишет "Европейская правда", на самом деле никаких изменений не произошло. В статистике ООН три страны Балтии от начала своей независимости указаны как государства северной Европы. В частности, это подтверждает страница вебархива, на которой сохранены данные от 2001 года – Балтия так же указана в группе "северная Европа".

Примечательно, что опровержение приведено в одном из первых комментариев к твиту Пабрикса.

Также известно, что ООН не принимала никаких решений относительно изменения региональной принадлежности стран Балтии – в региональных группах Литва, Латвия и Эстония и в дальнейшем входят в Восточную Европу, в частности, принимают участие в выборах в СБ ООН по восточноевропейской квоте.

Примечательно, что в СМИ, выходящих на латышском, литовском и эстонском языках, почти нет ссылок на эту новость, а отдельные издания, распространившие ее, или впоследствии исправили свои сообщения, добавив актуальную информацию, или от начала предоставили корректные данные (пример – сообщение эстонского postimees, что было дополнено после публикации).

"Украинская правда" приносит извинения за публикацию недостоверной информации.