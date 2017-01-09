Боевик "ДНР" устроил стрельбу в Москве

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Понедельник, 9 января 2017, 07:07

Боевик "ДНР" в Москве застрелил соседа, открыл стрельбу на детской маданчику и ранил двух полицейских.

Как сообщили в пресс-слжбе Следственного комитета Москвы, 26-летний мужчина убил человека, после чего скрылся с места происшествия.

"Сотрудники полиции приняли меры к задержанию возможного подозреваемого, который оказал им сопротивление и произвёл выстрелы по наряду вневедомственной охраны. После чего подозреваемый покончил жизнь самоубийством. В результате два сотрудника получили ранения", - говорится в сообщении СК.

В то же время, как сообщил российский телеканал РЕН ТВ, преступник был боевиком "ДНР". Он провел на Донбассе 5 месяцев, воевал на стороне террористов, а затем был инструктором.

Темы: "ДНР" Росcия
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Комментарии — 4
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IP: 78.48.128.---alex95709.01.2017 12:31
Самоубийство? Удивительно. Скорее ликвидирован, как это привычно в РФ. Оказание сопротивления даже не надо придумывать. Но одно дело написать ликвидирован в Дагестане или Чечне, и совсем другое написать, что ЛДНРовец ликвидирован полицейскими в Москве.
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IP: 176.103.204.---Boollit09.01.2017 11:32
Дуже логічне і справедливе завершення нікчемного життя ватника. Тепер абсолютно чікуне велике телешоу кремлівських пропагандистів, героїзацію мерзотника і поширення передового досвіду на всю ватну Орду. Як говорили древні греки - Правильной дорогой идете товарищи! Ура!
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IP: 82.145.220.---Антиимперия09.01.2017 09:33
Результат кремлевской политики . Москали терпят.
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IP: 46.119.38.---SIMSIMOK09.01.2017 07:49
Що ж, отримують "отвєтку". Маю надію, що це тільки початок.
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