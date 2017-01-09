В Нидерландах задержали журналиста, который пытался провезти обломки с МН17

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Понедельник, 9 января 2017, 12:59

В аэропорту "Скипхол" в Нидерландах полиция задержала нидерландского журналиста Микеля Спеккерса, у которого изъяла обломки самолета рейса МН17, включая возможные человеческие останки, которые он нашел на месте крушения на востоке Украины.

Об этом сообщает Nltimes.nl.

Журналист возвращался с Украины, где он посетил место катастрофы самолета рейса МН17, которая произошла 17 июля 2014 года.

В прокуратуре заявили, что "сумки с металлическими деталями и объектами, которые могут быть человеческими останками" будут исследованы как можно скорее.

Прокурор также сообщил, что журналист отказался передать фото и видео материалы, снятые на месте аварии.

Сообщается, что репортер посетил Донецк, чтобы снять документальный фильм о повседневной жизни в регионе.

Он также решил побывать на месте катастрофы самолета рейса МН17 после того, как услышал рассказы, что обломки до сих пор валяются на месте катастрофы.

По его словам, он нашел различные вещи, в том числе кусок кости.

Ранее сообщалось, что в Нидердандах работника полиции подозревают в онлайн-торговле вещами, связанными с малайзийским "Боингом", сбитым пророссийскими боевиками на Донбассе в июле 2014 года.

Напомним, катастрофа самолета Boeing-777 рейса MH17 унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии.

Европейская правда

Темы: MH17
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